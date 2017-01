POL-GM: 34-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots) - Eine 34-Jährige aus Lindlar ist am heutigen Morgen (30.1.) gegen sieben Uhr auf der Straße Müllensiepen verunglückt; sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Frau war in Richtung Radevormwald unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr in einen Böschungsbereich und überschlug sich im Anschluss mit dem PKW. Ein Abschleppwagen barg den nicht mehr fahrbereiten PKW, an dem ein Totalschaden entstand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell