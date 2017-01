POL-GM: Vier Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Oberbergische Kreis (ots) - In ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße "Steinbusch" in Waldbröl brachen Unbekannte am Samstag (28.1.) in der Zeit zwischen 15:30 und 23:00 Uhr ein. Die Diebe hebelten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und durchsuchten das Haus. Sie entkamen mit der Beute aus zwei Sparschweinen und Schmuck. Am Samstagabend (28.1) hörte in Gummersbach ein Anwohner der Höfenstraße Geräusche aus der Nachbarwohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Anwohner verständigte daraufhin die Polizei, da ihm bekannt war, dass die Wohnungsinhaber zurzeit in Urlaub sind. Drei Streifenwagen und ein Diensthund begaben sich daraufhin zum Einsatzort. Der Einbrecher hatte aber offenbar Lunte gerochen; er war auf der Gebäuderückseite aus einem Fenster gesprungen und ohne Beute geflüchtet. Die Beamten konnten die von ihm hinterlassenen Spuren im Schnee noch ein Stück verfolgen; dann verlor sich die Spur und die Fahndung verlief negativ. Mit Bargeld als Beute entkamen dagegen Einbrecher am Sonntag (29.1.) in der Gummersbacher Weckenbergstraße. Dort stiegen die Täter zwischen 13:30 und 20:30 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in ein Einfamilienhaus ein. Ebenfalls am Sonntag schlugen Einbrecher in Reichshof zu. In der Straße "Welper Siefen" drangen die Täter zwischen 14:45 und 18:45 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Bei der Durchsuchung des Hauses fiel ihnen Schmuck in die Hände. Bei Hinweisen zu den Einbrüchen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach. Bemerken Sie verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen in Ihrem Wohnumfeld, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110. Wollen Sie sich über den Schutz vor Einbrechern informieren, melden sie sich bitte unverbindlich bei Ihrer polizeilichen Beratungsstelle (Tel.: 02261 8199-885). Die Beratungsstelle bietet das ganze Jahr über kostenlose und unabhängige Beratungen hinsichtlich technischer Sicherungsmöglichkeiten aber auch über richtige Verhaltensweisen beim Verlassen der Wohnung an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell