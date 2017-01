POL-GM: Trunkenheitsfahrt

Engelskirchen (ots) - Am Freitagabend gegen 23.50 Uhr überprüften Polizeibeamte der Polizeiwache Gummersbach einen 45-jährigen PKW-Fahrer auf der Kölner Straße in Osberghausen. Aufgrund des auffällig nervösen Verhaltens boten die Beamten dem 45-Jährigen an, einen Drogentest durchzuführen. Unverblümt gab der PKW-Fahrer zu, Amphetamine und Marihuana konsumiert zu haben. Er musste daraufhin die Beamten zur Blutprobe begleiten. Jegliche Weiterfahrt wurde durch die Beamten untersagt, zumal der 45-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell