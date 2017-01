POL-GM: Einbruch am Nachmittag

Bergneustadt (ots) - Zwischen 14:30 und 16:30 Uhr brachen Unbekannte am Donnerstagnachmittag (26.01.) in eine Wohnung in der Danziger Straße ein. Die Täter hebelten die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und durchsuchten die Wohnung. Als Beute nahmen die Einbrecher Armbanduhren und eine Geldbörse mit. Die Polizei bittet bei Feststellung von verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen um sofortige Mitteilung unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

