POL-GM: Einbrecher von Hausbewohner überrascht

Gummersbach (ots) - In ein Zweifamilienhaus in der Schulstraße brach am Donnerstagabend (26.1.) ein bislang unbekannter Täter ein. Ein Bewohner hatte sich gegen 18:30 Uhr in einem Büroraum des Hauses befunden, als er aus Richtung des Wohnzimmers verdächtige Geräusche hörte. Als der Bewohner bei daraufhin das Wohnzimmer betrat, flüchtete der Einbrecher durch die Terrassentür, welche er zuvor aufgehebelt hatte. Vermutlich rannte der Täter anschließend in Richtung der Straße "Auf der Brück" davon. Der Flüchtige war etwa 175 cm groß und von normaler Statur. Er trug neben einer dunklen Wollmütze ebenfalls dunkle Oberbekleidung. Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen nimmt die Polizei jederzeit unter der kostenfreien Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell