POL-GM: Einbruch in Frisörsalon

Gummersbach (ots) - In der Dieringhauser Straße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte in einen Friseursalon eingebrochen. Zwischen 18:30 Uhr und 8:40 Uhr hebelten die Unbekannten eine Tür zum Friseursalon auf. Sie stahlen diverse Dokumente und einen Schlüsselbund. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, steht noch nicht fest.

Wenige Meter weiter, ebenfalls in der Dieringhauser Straße, versuchten Einbrecher zur gleichen Tatzeit in eine Postfiliale einzusteigen. Sie hebelten an der Eingangstür, schafften es allerdings nicht, diese zu öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell