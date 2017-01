POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Gummersbach (ots) - Durch ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster sind am Mittwochnachmittag (25.1.) Kriminelle in ein Wohnhaus in der Bahnstraße in Vollmerhausen eingebrochen. Zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr hebelten die Täter das Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Einfamilienhaus. Sie suchten in den Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob sie fündig wurden, steht derzeit noch nicht fest. Spuren im Schnee führen vom Haus in Richtung stillgelegte Bahngleise.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell