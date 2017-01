POL-GM: Ins Schleudern geraten und die Kontrolle verloren

Gummersbach (ots) - Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwochabend in Lantenbach von der Fahrbahn abgekommen und landete an einem Zaun. Um 18:45 Uhr bog der 21-Jährige von der Meinerzhagener Straße nach rechts auf die Derschlager Straße (L 337) ab. In der dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Heck brach aus und der Wagen geriet ins Schleudern. Der 21-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Zaun. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Polizisten fest, dass die Mindestprofiltiefe der Reifen teilweise unterschritten war. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente für einen möglichen Drogenkonsum. Ein Schnelltest bestätigte diese Vermutung. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben; die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. An seinem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell