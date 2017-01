POL-GM: 3-Jährige verstirbt nach Badeunfall in Klinik

Gummersbach (ots) - Das dreijährige Mädchen, welches am Sonntagabend im Gummersbacher Freizeitbad verunglückte, ist am Montagabend in einem Siegener Krankenhaus verstorben. Die Staatsanwaltschaft Siegen hat eine Obduktion des Kindes angeordnet. Genaue Aussagen zum Geschehensablauf in der Badeanstalt sind der Polizei zum derzeitigen Verfahrensstand nicht möglich. Zeugen, die sich vor oder zum Zeitpunkt des Unglücks im Bad befunden haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell