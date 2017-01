POL-GM: Leichtverletzte bei einem Unfall

Gummersbach (ots) - Am Montag (23.01.2017) ereignete sich auf der Landstraße 307 in Gummersbach ein Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Fahrerin aus Engelskirchen kam um 11:45 Uhr in einer Rechtskurve von der schneeglatten Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Kurz nachdem sich der Unfall ereignete trafen zwei Polizisten und ein Rettungswagen ein. Die Fahrerin des PKW ist vor Ort behandelt worden. Danach kam sie ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. (Von L.R. u. A.S. u. J.F.)

