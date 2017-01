POL-GM: Parkplatzkriminalität

Bergneustadt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Pkw entwendet worden. In der Stadionstraße ist zwischen 21:00 Uhr und 7:30 Uhr ein weißer Mercedes E 250 CDI mit dem Kennzeichen GM-SO-59 gestohlen worden. Der betroffene Fahrzeugführer stellte seinen Mercedes am Abend des 22.01.2017 auf einem Parkplatz in der Nähe eines Autohauses ab und bemerkte am nächsten Morgen, dass sich sein Pkw nicht mehr am Abstellort befand. Die Polizei bittet, Hinweise über den Verbleib des Fahrzeuges umgehend unter der Telefonnummer 02261/81990 zu melden. (M.P,J.B,N.K)

