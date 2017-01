POL-GM: mobile polizeiliche Beratungsstelle in Gummersbach

Gummersbach (ots) - Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher besonders aktiv. Viele Einbrüche lassen sich jedoch durch stabile Fenster und Türen verhindern. Kommt ein Einbrecher nicht schnell zum Ziel, bricht er sein Vorhaben in der Regel ab und zieht weiter. Ihre polizeiliche Beratungsstelle bietet ganzjährig und kostenlos Beratungen über technische Sicherungsmöglichkeiten an und gibt auch Verhaltenshinweise beim Verlassen der Wohnung. Die Polizei ist auch regelmäßig mit einer mobilen Beratungsstelle im Oberbergischen unterwegs, so dass Sie sich auch vor Ort von den Experten der Polizei unabhängig beraten lassen können. Am kommenden Donnerstag (26. Januar) macht die mobile Beratungsstelle in Gummersbach-Vollmerhausen auf dem Parkplatz der Firma toom, Vollmerhauser Straße 36, halt. In der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr stehen Ihnen die Beamten des Kommissariats Kriminalprävention / Opferschutz für alle Fragen rund um das Thema Wohnungseinbruch zur Verfügung. Natürlich können Sie sich auch auf der Internetseite der Polizei (www.polizei.nrw.de) unter der Rubrik "Riegel vor" über das Thema Einbruchsschutz informieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell