POL-GM: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW

Lindlar (ots) - Randalierer waren in der Nacht auf Sonntag (22.1.) auf der Berliner Straße unterwegs. An sechs geparkten Fahrzeugen zerstörten die Unbekannten zwischen 20:00 und 10:00 Uhr jeweils Außenspiegel. Wer Hinweise zu dem oder den Verursacher(n) machen kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell