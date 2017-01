POL-GM: Bargeld, Schmuck und ein Laptop erbeutet

Wipperfürth (ots) - Bargeld, Schmuck und ein Laptop erbeutet haben Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Amberg" in Wipperfürth-Thier. Zwischen 17:30 und 21:00 Uhr hebelten die unbekannten Täter am Freitag (20.1.) ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf. Sie durchsuchten das Haus und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet bei Feststellung von verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen um sofortige Mitteilung unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell