POL-GM: Zeugen nach Angriff gesucht

Bergneustadt (ots) - Auf der Königsberger Straße haben drei unbekannte Personen am Sonntagmorgen (22.1.) einen 36-Jährigen niedergeschlagen. Ein Rettungswagen brachte den Bergneustädter ins Gummersbacher Krankenhaus, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Im Rahmen des Angriffs kam auch die Geldbörse des Geschädigten abhanden. Zugetragen hat sich der Vorfall in der Zeit zwischen fünf und sechs Uhr. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

