POL-GM: Einbrecher in Ründeroth unterwegs

Engelskirchen (ots) - Eine Balkontür versuchten Unbekannte an einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße aufzubrechen. Die Tür hielt den Hebelversuchen allerdings stand, so dass die Täter ihr Vorhaben abbrachen. Der Vorfall hat sich zwischen Samstagnachmittag und 18:00 Uhr am Sonntag (22.1.) zugetragen. In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eindringen konnten Unbekannte dagegen in der Sterntalerstraße. Dort hebelten die Unbekannten zwischen Freitagabend 18:00 Uhr und 10:30 Uhr am Samstagmorgen (21.1.) eine Balkontüre der ersten Etage auf. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sie aber offenbar nichts Brauchbares und flüchteten ohne Beute. Hinweise zu den Taten oder zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen nimmt die Polizei jederzeit unter der kostenfreien Notrufnummer 110 entgegen.

