POL-GM: Unfallfahrerin in der Sicht und durch Alkohol beeinträchtigt/mit seinem PKW zur Hilfe eilender Freund ebenfalls alkoholisiert

Wiehl (ots) - Eine 22-Jährige Bergneustädterin fuhr am 22.01.2017, gegen 06:50 Uhr, in der Straße "Am Pützberg" los, obwohl die Frontscheibe ihres PKW Audi komplett zugefroren und somit die Sicht erheblich beeinträchtigt war. In Höhe der Haus-Nr. 86 kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bauzaun. Dieser fiel gegen einen geparkten PKW, welcher leicht beschädigt wurde. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Weit kam sie allerdings nicht, denn auf der Oberwiehler Straße in Fahrtrichtung Ohlerhammer geriet sie auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn und fuhr gegen einen gefrorenen Schneehaufen am Fahrbahnrand. Anschließend rutschte sie über den Gehweg und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen den Betonpfeiler des Zauns der Geschädigten (Hausnummer 7). Von dort wurde ihr Fahrzeug auf die Straße zurückgeschleudert und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht. Die 22-Jährige schellte am Haus der Geschädigten, machte Angaben zum Verkehrsunfall und bat um Verständigung eines Rettungswagens. Kurz darauf erschien ihr 26-jähriger Freund (aus Wiehl) mit seinem PKW an der Unfallstelle. Da Beide deutlich merkbar unter Alkoholeinwirkung standen wurden Alkoholvortests durchgeführt. Diese verliefen positiv (1, 2 Promille bei ihr; 1,4 Promille bei ihm), woraufhin ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Unfallverursacherin führte ihren Führerschein nicht mit, der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt. Sie wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Beide PKW wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Es entstand hoher Sachschaden.

