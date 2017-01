POL-GM: Unfallfahrer stand unter Alkoholeinwirkung

Nümbrecht (ots) - Am 22.01.2017, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Nümbrechter mit seinem PKW die Homburger Straße in Richtung Bierenbachtal. In einer leichten Linkskurve kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW, den er angeblich übersehen hatte. Da er deutlich wahrnehmbar unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ein Alkoholvortest durchgeführt, welcher positiv verlief (1,8 Promille). Daraufhin folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt. Der nicht mehr fahrbereite PKW des Unfallfahrers wurde auf dessen Wunsch abgeschleppt. Es entstand hoher Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell