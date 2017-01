POL-GM: PKW überschlägt sich bei Eisglätte und führt zu zwei Verletzten

total beschädigter PKW Bild-Infos Download

Reichshof (ots) - Nach einem ausgiebigen Spaziergang in der Sonne des Bergischen befuhr ein Kölner (46) mit Beifahrerin (34) ebenfalls aus Köln, die Straße Steinkamp aus Freckhausen kommend in Richtung Drespe. In einem Waldstück hatte die Sonne die Straße noch nicht vom Eis befreit. Der PKW kam in einer Linkskurve durch Glätte ins Rutschen, stürzte einen Hang hinunter und überschlug sich. Beide Insassen wurden verletzt, der PKW wurde total beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell