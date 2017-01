POL-GM: Erstmeldung: 5-Tonner LKW kommt von der Fahrbahn ab und kippt gegen Hauswand

Reichshof (ots) - Am Samstag Abend, gegen 22:30 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer (62) aus Wissen mit einem 5-Tonner LKW einer Hähnchenbraterei die Hesperter Straße (L351) aus Richtung Heidberg in Richtung Wildbergerhütte. In einer scharfen Rechtskurve in Neumühle fuhr der LKW geradeaus eine Böschung ca. 1 Meter herunter und kippte gegen die Wand eines dortigen Einfamilienhauses. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wird im Krankenhaus behandelt. Die Hausbewohner, zwei Mütter und sechs Kinder, kamen mit dem Schrecken davon. Beim Fahrer wurde Alkoholkonsum festgestellt. Er muss sich zusätzlich einer Blutprobe unterziehen. Ob und inwieweit das Haus beschädigt ist, kann erst nach Bergung des LKW festgestellt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell