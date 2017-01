POL-GM: Vorfahrt missachtet/drei leicht Verletzte

Nümbrecht (ots) - Ein 19-Jähriger Reichshofer befuhr mit seinem PKW am 20.01.2017, gegen 22:55 Uhr, die Oberwiehler Straße in Richtung Gadostraße, um anschließend geradeaus in Richtung Bahnweg weiter zu fahren. Im Einmündungsbereich übersah er den von rechts herannahenden PKW einer 21-jährigen Waldbrölerin, die die übergeordnete Gadostraße aus Richtung Breunfeld kommend in Richtung Winterborn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Unfallverursacher, seine 19-jährige Beifahrerin (aus Nümbrecht) und die 21-Jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt und mittels Rettungswagen Krankenhäusern zugeführt wurden. Es entstand hoher Sachschaden. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell