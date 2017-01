POL-GM: Vorfahrt missachtet - LKW rammt PKW und verletzt Fahrerin

Radevormwald (ots) - Am Freitag Nachmittag, gegen 14:50 kam es an der Einmündung Robert-Bosch-Straße und Gewerbestraße zu einer Vorfahrtsverletzung durch einen 29-jährigen LKW-Fahrer aus Schwelm, der die Robert-Bosch-Straße befuhr. An der Einmündung Zur Gewerbestraße konnte er nicht rechtzeitig bremsen und prallte gegen einen vorfahrtberechtigten PKW einer 29-jährigen Frau aus Radevormwald, die die Gewerbestraße befuhr. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von 15.000,- Euro, der PKW der Frau musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell