POL-GM: Schwerer Verkehrsunfall mit Kind in Wipperfürth

OBK (ots) - Am 20.01.2017, gegen 15.30 Uhr kam es auf der Nordtangente in Wipperfürth in Richtung Marienheide zu einem Stau. Ein zwölf Jahre altes Mädchen aus Wipperfürth ging auf dem Gehweg ebenfalls in Richtung Marienheide. Nach Zeugenaussagen lief das Mädchen plötzlich aus ungeklärten Gründen hinter einem Lieferwagen auf die Nordtangente, um diese zu überqueren. Ein 44 Jahre alter PKW-Fahrer aus Wipperfürth befuhr die Nordtangente in Richtung Neye mit augenscheinlich normaler Geschwindigkeit. Er übersah das laufende Mädchen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde das Mädchen durch die Luft geschleudert. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt, das Mädchen musste im Krankenhaus Wipperfürth behandelt werden, wo es auch stationär verblieb. Die Nordtangente war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis ca 17.15 Uhr gesperrt.

