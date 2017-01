POL-GM: LKW wies erhebliche Mängel auf

Reichshof (ots) - Wegen erheblicher technischer Mängel zogen Beamte des Verkehrsdienstes am Montag einen litauischen LKW-Zug vorübergehend aus dem Verkehr. Der LKW mit Anhänger war den Beamten in Reichshof-Sengelbusch wegen einer ungewöhnlichen Rauchentwicklung im Bereich der Räder aufgefallen. Bei einer Überprüfung beim TÜV in Waldbröl stellte der Sachverständige sowohl bei der Zugmaschine als auch beim Anhänger erhebliche Mängel an der Bremsanlage als auch an den Reifen fest. Nach dem Termin beim TÜV musste der 58-jährige Fahrer das Gespann vor der Weiterfahrt zunächst instand setzen lassen. Zudem leistete der Fahrer eine Sicherheitsleistung von etwa 500 Euro.

