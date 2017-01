POL-GM: Unfallflucht aufgeklärt

Bergneustadt (ots) - Die Polizei hat das Verursacherfahrzeug des Verkehrsunfalls, bei dem am Montag (16.1.) eine 46-Jährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde, ermittelt. Ein aufmerksamer Bürger hatte die Polizei über einen verdächtigen Ford Focus in Kenntnis gesetzt. Beamte der Direktion Verkehr nahmen den Wagen an seinem Abstellort in Bergneustadt in Augenschein und konnten ihn eindeutig als das gesuchte Fahrzeug identifizieren. Die Beamten stellten den Wagen sicher. Der mutmaßliche Fahrer konnte bislang noch nicht vernommen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell