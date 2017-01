POL-GM: Einbrecher machen "schwere" Beute

Nümbrecht (ots) - Über vier Tonnen wog das Diebesgut, was Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag aus einer Lagerhalle im Industriegebiet Elsenroth entwendeten. Vermutlich zwischen ein und drei Uhr in der Nacht drangen die Unbekannten in eine Firma in der Straße "Alte Ziegelei" ein und erbeuteten Kabel und Elektrozubehör. Aufgrund des Gewichts der Beute liegt die Vermutung nahe, dass die Einbrecher einen LKW zum Abtransport benutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell