POL-GM: Einbruch in Reisebüro gescheitert

Hückeswagen (ots) - Gescheitert sind Einbrecher an der Eingangstür eines Reisebüros in der Bahnhofstraße. Zwischen dem Geschäftsschluss am Mittwochabend und neun Uhr am Donnerstag (19.1.) hatten die Unbekannten versucht die Zugangstür aufzuhebeln; diese erwies sich aber als zu stabil, so dass die Täter von ihrem Vorhaben Abstand nahmen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell