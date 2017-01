POL-GM: Zwei Unfälle mit Flucht

Gummersbach (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf dem Nordring ist am Mittwoch (18.1.) ein Unfallbeteiligter geflüchtet. Der unbekannte PKW-Fahrer war gegen 19:35 Uhr in Richtung der Dümmlinghauser Straße unterwegs und fuhr an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW vorbei. Dabei kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrer hielt nach Zeugenangaben an, beschaute sich seinen Schaden und setzte seine Fahrt dann fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 175 - 180 cm groß, von schlanker Statur und mit einem grünen Kapuzenoberteil bekleidet gewesen sein. Ein weiterer Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Mittwochmorgen in der Blücherstraße. Zwischen 10:40 und 12:30 Uhr beschädigte dort ein vermutlich weißes Fahrzeug einen in einer Parktasche abgestellten Renault Twingo im Heckbereich. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell