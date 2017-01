POL-GM: Einbrecher kletterten auf Balkon

Wiehl (ots) - Über einen Balkon gelangten Kriminelle am Mittwoch (18.1.) in ein Wohnhaus in der Bomiger Straße in Wiehl.

Im Zeitraum zwischen 14:10 Uhr und 20:40 Uhr kletterten die Täter auf einen etwa 1,5 Meter hohen Balkon eines Mehrfamilienhauses. Sie hebelten die Balkontür und verschafften sich Zugang zu einer Wohnung. Im Schlafzimmer suchten sie in den Schränken nach möglichem Diebesgut. Die Suche verlief erfolglos; die Täter verließen das Haus ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell