POL-GM: Mehrere Verletzte durch Chlordämpfe

Lindlar (ots) - Acht Personen mussten heute (18.1.) nach dem Einatmen von chlorhaltigen Dämpfen in einer Firma in Lindlar-Hommerich von Rettungskräften behandelt werden. Nach bisherigen Ermittlungen war am Vormittag in einem leerstehenden Teil des Gebäudes ein chlorhaltiges Mittel für Reinigungsarbeiten benutzt worden. Über eine Lüftungsanlage gerieten die Dämpfe in einen zu Produktionszwecken genutzten Teil des Gebäudes. Die Verletzten kamen zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser. Die Anzahl der Verletzten könnte sich noch erhöhen, da zumindest vier weitere Mitarbeiter möglicherweise die Dämpfe eingeatmet haben; sie hatten ihre Arbeitsstelle vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen.

