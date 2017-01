POL-GM: Von Unfallstelle geflüchtet

Hückeswagen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit zwei PKW hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zu Dienstag (17.1.) aus dem Staub gemacht. Ein auf der relativ schmalen Wilhelm-Blankertz-Straße in Richtung der Bundesstraße 237 fahrendes Fahrzeug kollidierte seitlich mit zwei PKW, welche etwa 20 Meter voneinander entfernt am rechten Fahrbahnrand parkten. Dabei muss auch das Verursacherfahrzeug einen sichtbaren Schaden davongetragen haben, da am Unfallort diverse Plastikteile zurückgeblieben sind. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen 22:30 und 08:00 Uhr zugetragen hat, nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell