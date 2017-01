POL-GM: Nachtrag zu Verkehrsunfallflucht vom 16.01.2017

Bergneustadt (ots) - Wie bereits berichtet ist auf der Kampstraße in Bergneustadt am Montagmorgen (16.1.) eine Frau kurz vor sechs Uhr von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Der unfallbeteiligte PKW flüchtete von der Unfallstelle. Die vor Ort gefundenen Fahrzeugteile lassen darauf schließen, dass es sich bei dem PKW um einen ab dem Baujahr 2007 in den Handel gekommenen Ford Focus handelt. Der PKW müsste Beschädigungen am Scheinwerfer, dem vorderen Fahrtrichtungsanzeiger und dem Spiegel der Fahrerseite aufweisen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell