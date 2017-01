POL-GM: Balkontür aufgebrochen

Gummersbach (ots) - In ein Mehrfamilienhaus an der Steinstraße brachen Unbekannte am Montag (16.1.) zwischen 17:30 und 21:00 Uhr ein. Zugang verschafften sich die Täter über eine aufgehebelte Balkontüre. Mit Schmuck und einem Aktenkoffer entkamen die Einbrecher unerkannt. Die Polizei bittet bei Feststellung von verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen um sofortige Mitteilung unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell