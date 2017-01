POL-GM: Mehrere Verkehrsunfallfluchten

Oberbergischer Kreis (ots) - Zwischen 20:00 und 22:30 Uhr kam am Freitag (13.1.) ein PKW in Lindlar auf der Straße Waldbruch von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Weidezaun. Bislang hat sich der Verursacher noch nicht beim Eigentümer gemeldet, so dass die Polizei Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile eines PKW der Marke Audi zurück. Am Dienstagmorgen (17.1.) kam einer PKW-Fahrerin gegen 07:35 Uhr auf der Wirtenbacher Straße (L 38) in Waldbröl-Hahn ein grauer Kleinwagen der Marke Opel entgegen. Bei der Vorbeifahrt prallten die Spiegel gegeneinander. Der graue Opel setzte seine Fahrt in Richtung Wirtenbach fort. Gegen 18:30 Uhr fuhr am Sonntag (15.1.) ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Waldbröler Marie-Curie-Straße gegen den Metallzaun einer Firma. An der Unfallstelle blieben rote Lacksplitter des Unfallverursachers zurück. Einen roten PKW mit Bonner Kennzeichen (BN-..) sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall in Nümbrecht. Dieser war am Montag (16.1.) in der Friedhofstraße um 05:30 Uhr in eine Hauseinfahrt gerutscht und gegen eine Garage sowie einen Zaun geprallt. Nach dem Unfall setzte er zurück und suchte das Weite. Einen etwa 50 Meter vor dem Kreisverkehr mit der B 229 auf der Kölner Straße geparkten PKW hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Radevormwald bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfall hat sich zwischen 01:45 Uhr am Sonntag und 12:30 am Montag (16.1.) ereignet; Hinweise zum Verursacher liegen hier nicht vor. Aufklären konnte die Polizei eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz gegenüber der Polizei in Gummersbach an der Karlstraße. Dort hatte ein 25-Jähriger aus Bergneustadt am Montag (16.1.) um zehn Uhr beim Einparken ein benachbartes Fahrzeug berührt, sich allerdings nicht gemeldet, als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und fortfuhr. Den Sachverhalt hatte jedoch ein Polizeibeamter aus seinem Büro heraus beobachtet. Zeugen zu den Unfällen beziehungsweise Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen nehmen die Verkehrskommissariate unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell