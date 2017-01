POL-GM: Hochwertige Markenkleidung aus Lagerhalle gestohlen

Bergneustadt (ots) - Aus einer Lagerhalle an der Kölner Straße haben Unbekannte in der Zeit von 15:00 Uhr am Donnerstag und 17:00 Uhr am Samstag (14.1.) gleich kartonweise hochwertige Bekleidungsartikel entwendet. Eingedrungen sind die Täter vermutlich über ein aufgehebeltes Fenster. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell