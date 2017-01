POL-GM: Alkoholisiert geparkten PKW gerammt

Reichshof (ots) - Über 1,5 Promille zeigte ein Alkoholtestgerät gerät bei einem 53-Jährigen aus Reichshof an, der am Freitag (13.1.) auf der Eckenhagener Straße die Kontrolle über seinen PKW verlor. Der Mann war gegen 16:05 Uhr in Richtung Mittelagger unterwegs, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten PKW, den er gegen eine Hauswand schob. Im Anschluss rutschte der 53-Jährige weiter und kam erst an einem Telefonmasten zum Stehen. Der Mast zerbrach, wodurch die Telefonkabel in der Folge abrissen. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell