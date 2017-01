POL-GM: Schwarzer BMW flüchtig

Reichshof (ots) - Auf der Kölner Straße kam am Freitag (13.1.) ein schwarzer BMW von der Fahrbahn ab und landete in einer Hecke. Zuvor beschädigte er zudem einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Zeugen konnten lediglich noch sehen, wie ein schwarzer BMW gegen 14:55 Uhr von der Unfallstelle in Richtung Brüchermühle flüchtete. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

