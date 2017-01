POL-GM: Blutprobe nach Verkehrsunfallflucht

Morsbach (ots) - Beim Abbiegen von der Brölstraße in die Walberfeldstraße geriet ein zunächst unbekannter PKW-Fahrer am Samstag (14.1.) auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Eine dort gegen fünf Uhr auf die Einmündung zufahrende 33-Jährige konnte einen Frontalzusammenstoß zwar vermeiden; trotzdem kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Ohne anzuhalten setzte das abbiegende Fahrzeug seine Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte der 26-jährige Fahrer angetroffen werden. Da der Gummersbacher unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die Beamten eine Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell