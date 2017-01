POL-GM: Zwei Verletzte bei Unfall auf der L 68

Hückeswagen (ots) - Gegen 13:40 Uhr befuhr am Freitag (13.1.) eine 24-Jährige aus Radevormwald die Straße Westhofen (Landstraße 68) in Richtung Kammerforster Höhe. Auf der schneeglatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren PKW. Der PKW drehte sich und rutschte mit dem Heck voran auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Eine dort in Richtung Scheideweg fahrende 72-jährige Hückeswagenerin konnte nicht mehr ausweichen, so dass die Fahrzeuge kollidierten. Die 24-Jährige und ihre 18-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell