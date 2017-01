POL-GM: Trunkenheitsfahrten am Wochenende

OBK (ots) - Am 14.01.2017, gegen Mitternacht, fiel ein 49 Jahre alter PKW-Fahrer aus Waldbröl auf, weil er sich auf der Romberger Str. in Waldbröl aufgrund von Glätte festgefahren hatte. Bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, daß er Alkohol getrunken hatte. Da er nicht in der Lage war, einen Alkoholtest zu beatmen, wurde ein Blutprobe entnommen.

