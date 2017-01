POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden Kollision im Kreuzungsbereich forderte sechs Verletzte

Gummersbach (ots) - Insgesamt sechs Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (14.01.) auf der Kreuzung Westtangente/Brückenstraße gefordert. Nach dem Stand der Ermittlungen war ein 55-jähriger Autofahrer aus Marienheide um 15:20 Uhr auf der Westtangente (B256) in Richtung Rospe unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 32-jähriger Mann aus Gummersbach mit seinem Auto aus der Hülsenbuscher Straße (L323) kommend in Geradeausrichtung in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Fahrer sowie weitere vier Fahrzeuginsassen (4,7,24,26 J.)im Pkw des 32-Jährigen leichte Verletzungen. Der Gummersbacher musste zudem durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02261 81990 beim Verkehrskommissariat zu melden.

