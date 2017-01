POL-GM: Hoher Schaden bei Verkehrsunfallflucht

Gummersbach (ots) - Am Donnerstagmorgen (12.1.) musste ein 52-jähriger Fahrer eines Tanklastwagens auf der Gummarstraße einem entgegenkommenden PKW ausweichen. Dabei geriet er gegen 09:30 Uhr rechts neben der Fahrbahn gegen die Schutzplanke, wodurch am Tanklastwagen ein erheblicher Schaden entstand. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Daimler-Chrysler. Er entfernte sich ohne Anzuhalten in Richtung Gummeroth. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell