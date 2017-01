POL-GM: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gummersbach (ots) - Auf der Klosterstraße kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag (12.1.) einen 45-Jährigen aus Bergneustadt, der gegen 15:00 Uhr mit einem PKW in Richtung Derschlag unterwegs war. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutprobenentnahme folgte. Zudem erwartet den Mann ein Strafverfahren, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

