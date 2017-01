POL-GM: Blutprobe nach Verkehrsunfallflucht

Reichshof (ots) - Beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Morsbacher Straße kollidierte am Donnerstag (12.1.) ein 24-jähriger PKW-Fahrer leicht mit einem PKW, der im Bereich der Einmündung auf dem Linksabbiegerfahrstreifen der Morsbacher Straße stand. Nach dem Unfall gegen 16:25 Uhr setzte der zunächst unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Im Rahmen von Ermittlungen konnte der 24-Jährige aus Reichshof etwa zwei Stunden später an der Halteranschrift angetroffen werden, wobei er die Beteiligung an dem Unfall auch einräumte. Da er unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell