POL-GM: Mehrere Wohnungseinbrüche

Gummersbach / Morsbach (ots) - Lautes Poltern aus dem Bereich des Schlafzimmers hörte die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung an der Hochstraße in Gummersbach-Dieringhausen, als sie gegen 19:00 Uhr am Donnerstag (12.1.) nach Hause kam. Einbrecher hatten ein auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses gelegenes Fenster eingeschlagen und dann das Fenster entriegelt. Als sie die heimkehrende Bewohnerin hörten, flüchteten sie mit Geld und Schmuck. Ein ähnlicher Sachverhalt trug sich gegen 17:45 Uhr in der Straße "Am Kirchgarten" im Stadtteil Rospe zu. Hier kehrte ein Ehepaar in ein freistehendes Einfamilienhaus zurück und hörte ein von den flüchtenden Einbrechern verursachtes Poltern. Die Balkontür war aufgebrochen und aus dem durchsuchten Schlafzimmer fehlten eine Uhr und Schmuck. Zwischen 15:20 und 19:30 Uhr suchten Einbrecher eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus in Morsbach auf. In der Straße "Auf der Hütte" hebelten die Unbekannten ein auf der Rückseite des Hauses gelegenes Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Hier entkamen die Diebe mit einer Schreckschusspistole als Beute. Ebenfalls in Morsbach drangen Diebe über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße ein. Hier lag die Tatzeit im Bereich von 06:45 und 20:45 Uhr. Neben Schmuck nahmen die Einbrecher hier auch noch drei Jacken als Beute mit. Bei Hinweisen zu den Einbrüchen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach. Bemerken Sie verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen in Ihrem Wohnumfeld, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

