POL-GM: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hückeswagen (ots) - Eine 61-Jährige aus Hückeswagen geriet am Donnerstag (12.1.) auf der Straße Großeichen in eine Polizeikontrolle. Sie war gegen 16:50 Uhr mit einem PKW in Richtung Wipperfürth unterwegs, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Hückeswagenerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten leiteten daraufhin eine Blutprobenentnahme in die Wege und fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell