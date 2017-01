POL-GM: Einbruch in Kindergarten scheiterte

Wiehl (ots) - Erheblichen Schaden richteten erfolglose Einbrecher zwischen 16:30 Uhr am Dienstagnachmittag und sieben Uhr am Mittwoch (11.1.) an einem Kindergarten in der Mühlenstraße an. Die Unbekannten überkletterten zunächst die Umzäunung und versuchten sich dann an drei Terrassentüren. Diese erwiesen sich aber als zu stabil und hielten den Hebelversuchen stand, so dass die Täter ihren Versuch abbrachen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

