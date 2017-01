POL-GM: Einbruch in Vereinsheime

Engelskirchen (ots) - Sowohl in das Vereinsheim der Sportanlage an der Leppestraße als auch in das separate Gebäude der Tennisanlage brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (11.1.) ein. In beiden Fällen hebelten die Täter die Zugangstüren auf und suchten nach Bargeld. Die Einbrüche fanden in der Zeit von 23:30 und 08:30 Uhr statt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell