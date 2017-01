POL-GM: Ungewöhnliche Diebesbeute

Nümbrecht (ots) - Auf zwei osteuropäische Schäferhunde hatten es unbekannte Diebe am Montag (9.1.) in Oberelben abgesehen. Im Laufe des Tages entwendeten sie die beiden Tiere von einem umzäunten Grundstück. Hinweise zum Verbleib der Hunde nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 022161 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell