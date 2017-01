POL-GM: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Lindlar (ots) - Gegen 15:50 Uhr wollte am Mittwoch (11.1.) eine 43-jährige Lindlarerin von der Linder Straße (K 29) nach rechts in die Straße Müllersommer abbiegen. Um besser in die in einem spitzen Winkel abzweigende Straße abbiegen zu können, fuhr die 43-Jährige zunächst auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr, um dann in einem größeren Bogen abzubiegen. Eine nachfolgende 55-jährige PKW-Fahrerin aus Lindlar nahm an, dass die Vorausfahrende nach links auf einen Schotterparkplatz fahren wollte. Im Einmündungsbereich prallte sie dann gegen die Beifahrerseite des abbiegenden PKW. Die 43-Jährige und ihre 16-jährige Tochter kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um die verunfallten Fahrzeuge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell